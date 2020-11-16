大選後拒絕認輸的美國總統川普，15日推文首度稱對手拜登「贏了」選舉，會贏是因為「作弊」。但90分鐘後川普再發推文，大酸拜登在假媒體眼中才是贏家，他「什麼都沒承認」。

川普周日發推文寫道:「他贏了，因為大選作弊被操縱」，文中未指名道姓說是拜登。「不准監票員或觀察員進入，選票交由一家激進左傾的私人公司Dominion印製，這家公司聲名狼藉而且設備爛透了，不夠格處理德州的選票（我在這裡大贏），還有那些造假、悶不吭聲的媒體等等。」

過了約莫90分鐘，川普又推文改口:「他只有在假新聞媒體眼中才是贏家，我什麼都沒承認! 我們有很長的路要走，這是場被操縱的選舉，我們會贏得勝利。」

拜登內定的白宮幕僚長克蘭（Ron Klain），在國家廣播公司（NBC）的《會晤新聞界》（Meet the Press）節目上回應，川普的推文不能決定拜登有無當選總統，只有美國人民能這麼做。

(工商 )