澳洲男星克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)因主演漫威英雄系列電影「雷神索爾」，讓他在全球大爆紅，堪稱好萊塢當今前三大「克里斯」男神之一，還曾當選過「全球最性感男人」之首，讓人好奇他如此俊俏的外表，到底怎麼來的？他最近po文透露幫60歲母親慶生，母子合照一貼出，讓人恍然大悟，克里斯的媽媽姿色驚艷全網，讓人不禁讚嘆根本是情侶合照，實在很美。

「雷神」克里斯昨在IG貼文，寫下「祝地球上最棒的媽媽60歲生日快樂，媽媽我愛你，親一個！」，隨著po文貼出多張開趴照片，走的是熱帶風情與嬉皮路線，克里斯穿著迷幻風襯衫，展現一身健壯肌肉，媽媽則穿了無袖奶茶色長洋裝，身材高挑修長，留著一頭金色長直髮，根本辣妹一枚。

克里斯媽媽的凍齡美顏讓人驚艷不已。(翻攝自克里斯漢斯沃IG)

眾多網友一看，都直呼驚艷，因為克里斯媽媽無論穿搭或是外型都非常年輕，看得出來克里斯漢斯沃那雙藍色電眼與挺俏鼻子，是遺傳自母親，讓眾人無不驚嘆「你媽60了？看起來有夠美耶」、「天啊她也太年輕漂亮了吧」、「她是你的姊妹吧？！」，還有人以為影中人是他老婆或女友，而這些讚美毫不為過。

事實上，克里斯媽媽的女神基因非常強大，因為除了除了克里斯漢斯沃外，他的哥哥路克、弟弟連恩，也都進了演藝圈發展，三兄弟其實長得很相似，尤其那頭金髮與碧藍眼睛，都是媽媽給的，他們也都在圈內闖出一席之地，是天菜兄弟檔。

(中時新聞網)