「我要感謝無名的登山客！」一名陳姓女網友表示一行人至合歡山，行間她卻突然感到一陣頭暈，隨即陷入無意識地昏倒在路邊，所幸有熱心的民眾提供了氧氣瓶才得以獲救，而她醒了後，還有一名司機大哥又買了2瓶氧氣瓶，讓她感受到社會滿滿的溫暖。

陳女於臉書《爆廢1公社》發文指出，14日傍晚她們一行人在合歡山附近上廁所後，她便感到自己一陣頭暈，立刻調節自己的呼吸，希望這種感覺能夠因此散去，不料下一秒，她便陷入完全無意識狀態，倒臥在路邊。

熱心的無名登山客給了她隨身氧氣瓶，讓她即時搶回一命。（圖／翻攝自爆廢1公社）

不知過了多久，她醒後發現身邊多了不知是誰給的氧氣瓶，而一旁幫忙的司機大哥見她恢復意識，擔心又再度會昏去，又買了2瓶氧氣瓶給她以備不時之需，陳女非常感謝這些無名的登山客，在黃金時間提供氧氣把她救回，差點就因失去意識、可能因此失溫的她，也有感而發表示「雖然醒來後想想，如果自己無痛無意識狀態下離開，好像死也沒有那麼可怕了！真的很感謝大家！謝謝！」

網友看見這篇暖故事，紛紛再次提醒「真心建議，要前往高山最好準備一瓶純氧，畢竟突發狀況不只別人會遇到，自己也是有可能的...」、「氧氣真的很重要，現在背包都放一瓶！喘到不行就用」、「好恐怖！無意識很容易不知道如何死亡.....感激一輩子」、「感謝好心人把愛和人情味傳下去」。

留言處也有不少的網友第一次見氧氣瓶，好奇哪裡購買、如何使用？知情的人士透露「屈臣氏或醫療用品店都買得到，若要使用，蓋子上有個洞插進去，搖一搖再噴跟殺蟲劑或WD潤滑油一樣的設計啦！」

(中時新聞網)