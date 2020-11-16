英飛凌科技（Infineon）與GT Advanced Technologies（GTAT）公司簽署碳化矽（SiC）晶棒供貨協議，該合約的初始期限為五年。透過這份供貨合約，英飛凌進一步確保滿足其在該領域不斷增長的需求。

碳化矽是功率半導體的基礎材料，可用於打造高效、耐用、高性價比的系統。英飛凌現已針對工業應用市場推出業界規模最廣泛的CoolSiC產品組合，並且正在迅速擴展針對消費和汽車應用的產品組合。

英飛凌工業電源控制事業部總裁Peter Wawer表示，我們看到對碳化矽開關的需求在穩步增長，特別是在工業應用方面。不過，很明顯地，汽車產業正在迅速跟進。憑藉我們現在簽訂的供應協議，我們確保了能夠以多樣化的供應商基礎滿足客戶快速增長的需求。GTAT的優質碳化矽晶棒將滿足當前和未來一流的材料標準，作為一個有競爭力的碳化矽晶圓新增來源。這為我們雄心勃勃的碳化矽增長計畫提供有力支援，充分利用我們現有的內部技術和薄晶圓製造的核心競爭力。

GTAT總裁暨執行長Greg Knight表示，我們非常高興能與英飛凌簽訂長期供貨協定。英飛凌將可應用其專屬的薄晶圓技術到GTAT的晶棒上，從而獲得安全優質的碳化矽晶圓供應。碳化矽使用率的增長很大程度上取決於襯底成本的大幅降低，而這一協定是實現此目標的重要一步。

碳化矽目前主要用於光伏逆變器、工業電源和充電樁。相比傳統矽基解決方案，這正是碳化矽展現出系統級優勢的領域所在。不斷電供應系統和變頻器等其他工業應用，也越來越多地利用這種新型半導體技術。此外，在電動汽車方面也顯示出巨大的應用潛力，包括主驅和車載充電裝置等。

(工商 )