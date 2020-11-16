ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技（3035）宣布其22奈米基礎元件IP解決方案已獲許多客戶採用，應用的IC產品包括網路監控攝影機SoC、真無線藍芽耳機SoC、物聯網SoC與行動聲控人工智慧處理器。

該IP組合基於聯電22奈米超低功耗（ULP）與超低漏電（ULL）製程技術，適用於需要延長電池壽命且高效能的新一代可攜式消費電子產品與物聯網晶片。

智原的22奈米基礎元件IP於2019年末推出，不僅提供可操作於0.6V至1.0V廣域電壓的標準元件庫與記憶體編譯器，更另外支援0.7V單一電壓的記憶體（Single rail powered memories），以簡化客戶的電源設計。

此外為解決0.6V低操作電壓時靜態時序分析（STA）呈現非高斯分布的特性，特別導入動差的概念來描述LVF模型（Moment-based LVF model），使設計模擬與實體驗證的結果能更加吻合，以增進客戶的SoC設計專案品質。

智原科技營運長林世欽表示，在很短的時間內，我們完善的22ULP/ULL基礎元件IP已應用在多項熱門主流與新興消費電子產品應用中。藉由此套IP解決方案，客戶可以便捷地部署新的22奈米設計或是移轉原28奈米的設計到22奈米，以獲得更好的功耗、性能和面積表現。我們也會持續擴展我們的22奈米IP產品線，包括類比、時脈、高速介面等功能性IP，更進一步滿足客戶的需求。

(工商 )