東協10國與中國、日本、韓國、澳洲及紐西蘭5國歷經長期談判，於11月15日簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」。RCEP連結東協4個已經生效超過10年的自由貿易協定（東協-中國、東協-韓國、東協-日本、東協-澳紐），成員國間本來就已享有優惠關稅，RCEP 進一步開放程度不大。

國產品十多年來已在RCEP成員國市場面對競爭，廠商透過產業調整、多元佈局與提升產品競爭力等策略，已逐步因應調適，事實上，我國產品在主要東協國家的進口占有率是逐步成長的狀況。

目前我國對RCEP成員國出口70％以上已享免關稅，其中除了資訊科技協定（ITA）產品，也包括其他產業類產品。對我國而言，RCEP簽署最大的影響是來自「中國與日本」、「日本與韓國」二個新建立的自由貿易關係，增加我國產品在該三國市場的競爭壓力。經初步檢視RCEP降稅清單，我國所關注受關稅影響的機械、塑化、鋼鐵、紡織類產品，多數產品中國對日、韓均排除降稅，或採10年以上逐步調降方式，短期內影響不大。

至於有部份產品將面臨關稅較高的不利待遇。經濟部將進一步分析可能遭受的不利影響，持續協助產業及技術升級，開發差異化與高值化產品，發展台灣成為高階製造中心;並推動跨國供應鏈重組及信任合作，加強全球布局，降低關稅及非關稅層面可能帶來的不利影響。

目前我與RCEP主要成員國均維持密切的經貿合作關係，政府也將積極尋求加入CPTPP及與我國主要貿易夥伴洽簽經貿及投資協定，爭取產業及國家整體利益。

(工商 )