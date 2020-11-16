警方在周車上找到砍人的西瓜刀。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

警方將街頭打鬥的8人全數帶回偵辨。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

新北市新莊區今天凌晨0時許發生一起行車糾紛，24歲周姓男子駕車載著36歲陳姓友人行經中原東路與思源路口，遇到19歲詹姓男子等眾人騎機車夜遊，陳男不滿改裝機車太吵怒嗆「O拎娘吵什麼吵」，騎士眾人立刻抄起鐵棍揮打，周男也從車上拿出西瓜刀還擊，砍傷詹男後立即駕車逃逸，警方獲報後，出動大批警力將雙方逮捕帶回偵辨。

據了解，周姓男子駕車搭載陳姓男子從板橋唱歌完後準備回新莊吃鹹粥，行經思源路、中原街口遇上這群騎士，雙方互看不順眼，自小客車陳男先向對方出言嗆聲，才會引發這起糾紛，陳男表示自己也被對方持棍棒打傷，雙方根本不認識。

而騎士這方原本是相約前往歡樂耶誕城，結束後準備到十八王公吃肉粽，因機車聲響太大，在路口遇上自小客車，副駕駛座陳男搖下車窗嗆聲「O拎娘吵什麼吵」，引發詹姓騎士不滿，趁停等紅綠燈時持鐵棍上前理論，雙方扭打，詹用鐵棍打傷陳男額頭，駕駛周男見友人受傷，拿出西瓜刀砍傷詹男左手臂，隨即駕車逃逸，同行的魏姓騎士載著林姓友人追上前，意外在署北醫院路口遭其他自小客車擦撞。

警方目前已將雙方8人逮捕到案，也在自小客車上查扣西瓜刀二把、棍棒一支等證物，訊後將周男、陳男及詹男等人依刑法傷害罪送辦。

(中時 )