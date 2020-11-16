台股上周五再寫新高，美股四大指數亦整齊收高、標普500指數更改寫新頁，帶動今早日韓股市雙雙走揚，台股三大期指亦全面揚升，11月台指期開盤上漲125點、為13407點，並迅速改寫新高達13449點，隨後大盤開高83.41點、為13356.74點，在台積電(2330)也改寫新高達471元助攻下，大盤快攻至13413.79點，雙雙寫下新紀錄，並帶動鴻海(2317)、大立光(3008)、國巨(2327)聯袂走揚，而因RCEP簽署遭經長王美花點名影響相對較大的石化類股則相對疲弱。

美總統大選變數消除，加上思科、迪士尼等業績報喜，鈍化新冠疫情持續升溫利空，上周五美股四大指數整齊收高，標普500指數更改寫新頁，其中，道瓊指數上漲399.64點，收29,479.81；標普500指數上漲48.14點，收3,585.15點；那斯達克指數上漲119.70點，收11,829.29點；費城半導體指數上漲30.39點，收2,508.82點。焦點股，思科漲7.06%、波音漲5.88%、美國運通漲3.50%、雪佛龍漲2.93%、應材漲4.31%、英特爾漲1.11%，美光漲2.99%、臉書漲0.68%、亞馬遜漲0.60%、微軟漲0.5%、蘋果跌0.042%；台積電ADR漲3.79%、日月光ADR跌1.61%、聯電ADR漲2.02%、中華電信ADR漲0.44%。統計一周，標普500指數和道指各漲2.2%和4.1%，那指仍收黑。

台股方面，大盤上周五上漲51.55點或0.39%，收13273.33點，改寫歷史收盤新高，成交量1796.71億元；累計一周上漲299.8點或2.31%，周線連2紅。籌碼面，上周五外資買超52.13億元，投信賣超9.05億元，自營商賣超0.23億元，三大法人買超42.84億元，其中，外資連三買台股，操作持續鎖定金融股加碼，而群創、元大台灣50反1則續淪外資提款機；累計一周外資買超441.9億元，投信賣超20.61億元，自營商買超94.01億元，三大法人買超515.30億元。

分析師指出，台股上周大漲近300點，漲幅達2.31％，收13273.33點，在基本面與資金面加持下，維持多頭架構，偏多看待後市表現，但要留意漲多的高檔風險，目前指數空間不大，以個股表現為主，本周建議以基本面與個股位階作為選股依據外，把握補漲與投機兩大原則進行短打操作。

(時報資訊)