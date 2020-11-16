伺服器機殼廠勤誠（8210）在嘉義新設產線，加強營運應變彈性與分散生產基地，嘉義新廠將著重滿足美國與歐洲客戶之訂單。新廠預計於2021年10月完工，將導入智慧製造，有助提升生產效率，同時積極推動產學合作，帶動當地就業機會。

勤誠在嘉義縣馬稠後產業園區投資22億元，新設一座基地面積約10710坪，集「研發」及「生產」的智能化廠房，是勤誠在台首宗最大投資，將由桂田集團三民營造公司協助興工。

勤誠表示，在美中貿易戰、疫情等挑戰下，加強營運應變彈性與分散生產基地為必然策略，中國為勤誠長期主要生產重鎮，未來中國兩座既有生產基地將持續供應中國快速成長的本地市場需求，嘉義新廠則著重滿足美國與歐洲客戶之訂單。此外，新廠也將結合在台研發資源，根據客戶需求快速調整設計、製造與出貨地區，進一步增進公司全球化布局下產能、技術及人力的彈性配置。展望未來，預期全球伺服器產業持續受惠5G、AI、物聯網、雲端服務等趨勢而保持成長，勤誠投資新廠即是為此做足準備，不僅將繼續耕耘中、美兩大地區雲端伺服器市場，亦積極拓展歐洲、印度、澳洲與東協商機，提供全球客戶高度彈性與客製化服務，強化產業領導地位。

勤誠第三季財報，單季營收21.14億元，季減3.9%，年增24%，創歷史次高，稅後淨利2.34億元，季減10.3%，年減0.8%，EPS 1.95元。累計前三季營收56.5億元，年增18.5%，稅後淨利為6.29億元，年增率2％，EPS 5.26元。

(時報資訊)