在上周猛烈的類股輪動行情帶動美股勁揚、標普500指數站上歷史新高後，周日夜間美股期貨開高走高，惟美國的新冠狀病毒確診數突破1100萬大關，越來越多州政府重啟或收緊防疫限制措施，美國是否可能進入地方乃至全國封鎖的擔憂，或許將為市場帶來些許壓力。

目前道瓊指數期貨漲逾200點或0.7%，標普500指數期貨漲0.7%，那斯達克100指數期貨漲0.9%。

美國大選的計票結果顯示拜登將入主白宮，民主黨將保住眾院多數席次，而共和黨仍將守住參議院控制權，投資人預期國會分裂將避免拜登政府通過加稅等不利企業的措施。此外，上周一美國製藥大廠輝瑞宣布新冠肺炎疫苖令人鼓舞的好消息，引爆了類股輪動行情，帶動上周五標普500指數創下歷史收盤新高，單周收漲2.2%。

道瓊指數上周勁揚4%，並一度觸及盤中歷史新高。疫苖題材促使資金從防疫受益的科技等成長概念股，轉向重啟經濟受惠的價值型股票，以科技股為主的那斯達克指數表現相對疲弱，周線下跌0.6%。iShares羅素1000價值型ETF上周漲5.7%，遠優於iShares羅素1000成長型ETF的跌1.2%。

輝瑞上周一宣布與德國BioNTech共同開發的新冠狀病毒候選疫苖的防護有效力超過90%，這個消息點燃投資人對經濟迅速復甦的憧憬，聯合航空與嘉年華遊輪等價值型股票成為市場追捧標的，上周分別上漲12.4%與15.9%。

不過，美國乃至全球的疫情正在急速升高是不爭的事實，也是在疫苖能普及之前必須先克服的難關，部分投資人開始擔心經濟快速復甦的前景可能受挫。根據最新統計數據，美國的新冠肺炎確診數已在周日突破1100萬大關，全美染疫住院人數超過68,500人，亦創下新高記錄。

Chaikin Analytics首席市場策略師Dan Russo卻認為美股可望度過這次的疫情急升。他表示：「投資人似乎更重視疫苖消息，並願意忽視近來確診數的激增，如果這成為投資人擔心的原因，在線圖上會變得顯而易見，而風險管理將接管盤勢。」

(時報資訊)