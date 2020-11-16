近來台大和淡江等校發生多起學生墜樓意外，引發社會震驚。教育部長潘文忠今天對此表示擔憂與悲痛，他認為學校對學生三級輔導機制，應該要日常及常態性的進行，教育部也已要求各校對開放性場所進行盤點，如果需要資源，會給予最大支持。

立法院教文會今天審查教育部預算，對於近日台大及淡江等校發生的學生輕生事件，潘文忠在會前接受媒體採訪表示，年輕學生因為各種因素產生意外，他非常擔憂及悲痛。

潘文忠表示，過去對於校園學生輔導，教育部依照《學生輔導法》編列專業輔導經費，並請學校透過三級輔導機制，隨時關心學生。

什麼是三級輔導？潘文忠說，一級是由學校全體老師關切需要幫忙的學生；二級是瞭解高關懷學生，這些人是學校諮商重要對象；三級則是學生有進一步需要，則轉介給專業機構進行輔導。他強調，對於學生的三級輔導，學校要常態性進行。

潘文忠表示，近日各大學正進行期中考，學生的心理更需要受到關懷。教育部上周已行文學校關於學生輔導的注意事項及通報提醒，要求與需要關懷的學生緊密連結，並進一步盤點開放性場所，如果需要資源，教育部會給予支持。

學生輕生事件引起商業媒體及社群媒體廣泛報導，但潘文忠懇請不要過度轉傳相關資訊，以免產生青少年模仿的維特效應，並以關懷取代指責，讓年輕孩子在穩定、友善的環境下度過難關。

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(中時 )