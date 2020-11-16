處理器大廠美商超微（AMD）擴大旗下高效能嵌入式處理器產品陣容，推出全新AMD Ryzen V2000系列嵌入式處理器。採用創新7奈米製程技術、「Zen 2」核心以及高效能AMD Radeon繪圖核心，AMD Ryzen V2000系列嵌入式處理器憑藉其7奈米技術開創全新效能等級與令人驚豔的功耗效率，並持續為嵌入式產品客戶提供企業級安全功能。

AMD Ryzen V2000系列嵌入式處理器為各種嵌入式應用量身打造，其中包括精簡型電腦裝置、迷你電腦以及網路邊緣系統。搭載高達8個CPU核心以及7個GPU運算單元，AMD Ryzen V2000系列嵌入式處理器提供較前一代2倍的多執行緒每瓦效能提升、高達30％的單執行緒CPU效能提升以及高達40％的繪圖效能提升。針對需要高效能顯示功能的客戶與應用程式，Ryzen V2000系列嵌入式處理器能在4K解析度下同時驅動4台獨立顯示器。

AMD全球副總裁暨嵌入式事業群總經理Rajneesh Gaur表示，AMD推出全新Ryzen V2000嵌入式產品系列，持續為客戶提供高效能嵌入式處理器。結合「Zen 2」CPU核心與Radeon繪圖核心，我們憑藉7奈米技術為客戶提供全新等級的效能及功耗效率，讓他們能針對目標應用實現獨特設計開發。我們持續提供專為Ryzen嵌入式處理器而設計的10年保證供貨期，並期盼合作夥伴與客戶們能長期發揮Ryzen V2000嵌入式處理器在高速處理、整合繪圖、以及卓越功耗效率方面的優勢。

除了為客戶提供全面提升的效能與效率，AMD Ryzen V2000系列嵌入式處理器更持續帶來先進安全功能，協助抵禦對記憶體或關鍵軟體進行未經授權的存取。相似於AMD Ryzen V1000以及R1000系列嵌入式處理器，AMD Ryzen V2000嵌入式處理器也將支援AMD Memory Guard，這套安全功能包含安全開機（Secure Boot）以及安全記憶體加密（Secure Memory Encryption），對儲存記憶體執行加密處理，協助防止攻擊者存取資料，以及協助抵禦冷啟動（cold boot）攻擊。

藉由支援豐富的多媒體功能，AMD Ryzen嵌入式處理器的產業體系有著強大的客戶與合作夥伴，其中的關鍵客戶與合作夥伴廠商皆仰賴AMD Ryzen V1000與R1000系列嵌入式處理器。首波採用AMD Ryzen V2000系列嵌入式產品的合作夥伴包括研華科技（Advantech）、東擎科技（ASRock Industrial）、廣積科技（iBase）以及藍寶科技（Sapphire），另外還有多家產業體系合作夥伴廠商將加入支援行列。

東擎科技總裁James Lee表示，作為搭載AMD Ryzen V1000與R1000系列嵌入式處理器迷你電腦的供應商，東擎科技再推出搭載新款V2000系列的迷你電腦新機至產品陣容中。透過與AMD合作，率先推出全球首款配備AMD Ryzen嵌入式處理器的迷你電腦系統，提供可靠並高效能的解決方案。隨著AMD Ryzen V2000系列嵌入式處理器的推出，我們期盼在旗下4x4產品陣容中實現嶄新的強化效能以及各種安全功能。

研華科技正透過嵌入式物聯網事業群擴充對新款V2000系列在Mini-ITX與COM Express解決方案中的支援。研華科技總監Rex Lee表示，客戶仰賴我們提供創新嵌入式產品，帶來卓越效能與可靠的硬體設計，協助加速網路邊緣AIoT應用的革新。AMD的V2000系列結合CPU與GPU核心並提供長期供貨計劃，協助我們持續為嵌入式市場提供領先業界的效能。

此外，藍寶科技正運用AMD Ryzen V2000系列嵌入式處理器瞄準迷你電腦與其他市場區隔。藍寶科技嵌入式產品事業開發部資深總監Paul Smith表示，AMD Ryzen嵌入式產品一直是我們打造頂尖效能和功能平台的絕佳選擇，V2000系列不僅為嵌入式設計樹立新標竿，還讓我們為以4種解析度同時支援4部獨立顯示器提供足夠效能，並維持安全的主機連結。透過我們的全新4x4與5x5主機板以及Simply NUC迷你電腦，我們非常高興能為嵌入式產業帶來Ryzen V2000系列嵌入式處理器的效能與功能。

(工商 )