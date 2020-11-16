全球領先的高效能感測器解決方案供應商艾邁斯半導體（ams）向法國光學計量技術及相關軟硬體設計廠商ELDIM提供最新的感測器技術，以支援醫療據點利用分子生物學技術檢測COVID-19（SARS-CoV-2）的解決方案，該方案只需40分鐘即可在專業醫療環境中獲得結果，而非以往的數小時或數天。基於ams AS7341L光譜感測器解決方案所專門開發的感測器系統，可以對病毒顆粒的放大RNA進行光譜解析讀取，進一步鞏固了ams在高品質專業健康診斷技術的地位。

光學計量學使用光來設置定義測量單位和其他高精確度研究的標準。數家位於法國諾曼第的公司和組織組成了一個團隊，以此為基礎積極協作了數個月的時間，最終成功研發出LoopXplore COVID-19分析套件，以及LoopX，這是一款可攜式且獨立運作的專業診斷設備。團隊成員包括Loop Dee Science，一家專注於即時檢驗的生物科技新創公司； LRX Technologies，專注於小型連線光子感測器設計的公司； ELDIM，閱讀器的生產商；以及提供科學意見和臨床監督的卡昂諾曼底大學醫院病毒學部門。

PCR（聚合?鏈反應）測試是當今進行的許多基因測試的基礎，並且是目前最常用的COVID-19（SARS-CoV-2）測試方法。但是，使用和解讀數據所需的設備和專業知識需要高度專業，設備不僅昂貴並且僅在大型實驗室中才能找到。相反的，ELDIM及其合作夥伴開發的這種新型測試設備，使用等溫放大技術來檢測病毒本身，無需使用體積龐大的設備。好處是，患者可以即時獲得高準確性的健康狀況判讀，進而避免病毒傳播。

ams EMEA地區業務行銷資深副總裁Pascal Philippon表示， ELDIM的高精確度工程和設計，加上合作夥伴的技術和臨床經驗，再加上ams的高效能和高靈敏度的光譜感測器，最終實現了小型化的檢測設備，比起傳統的PCR檢測設備來的更快速也更有彈性，同時也具備同樣的精確度。

ELDIM總裁兼CEO Thierry Leroux表示，ELDIM一直致力於支援在多個產業領域的新創企業。在LoopX此一重要專案中，我們負責感測器和分析層面的工作。我們在高階、大批量的製程和生產方面的可靠經驗將為醫療機構和未來用戶提供最佳的品量和可靠性。

(工商 )