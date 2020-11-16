尷尬！太極掌門馬保國 30秒慘被業餘拳擊手KO (YouTube/中時電子報)

69歲的「渾元形意太極拳掌門人」馬保國揚名傳統武術界，卻在今年5月一場搏擊賽中，僅不到30秒，就遭未受過專業訓練的搏擊愛好者王慶民擊倒3次，最後一次更是呈現屍體式躺平，瞬間淪為笑柄，半年後的今天，馬保國突在微博上宣布退出武林，讓不少人錯愕。

馬保國昨(15日)在微博PO文，表示最近發現網路上很多關於他的剪輯影片，相當混亂，強調他的微博是唯一對外的窗口，希望大家不要被騙，最後更突然語出驚人，表示自己已經回歸平靜生活，遠離武林圈子，等同宣布退出傳統武術界。

30秒被KO三次的難堪比賽過半年後，太極大師馬保國突然在昨天(15日)下午宣布退出武林 (圖／翻攝自微博)

不少大陸網友紛紛酸「老師您這樣我要去哪找樂子」、「老師洽飯不給錢啊」、「馬老您宣布得這麼突然，不講武德啊」、「馬老抗壓性不夠啊，幾個影片就讓您退了」、「我還想繼續歡樂呢」、「以後沒有美好的一天了」。

馬保國丟臉慘敗消息自5月傳出後，不少網友紛紛揶揄，包括製作惡搞影片、假扮弟子哭訴師傅被下十香軟筋散，「年輕人不講武德」更是成為各大網站的流行用語，但馬保國是否受不了網路嘲諷才宣布引退？恐不盡然。

根據陸媒報導，馬保國事件後，大陸體育總局在本月初針對武術比賽祭出了更嚴格的規定，試圖規範主辦單位與規則都不明確，連基本安全防護都有問題的劣質比賽。其中更是宣布武術習練者「不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等搏擊類項目賽事活動」，也不得參加不分項目、性別、年齡、體重級別等未規範的賽事活動。等同許多胡亂自創的武術門派無法繼續「招搖撞騙」，恐怕才是馬保國「金盆洗手」的主因。

(中時新聞網)