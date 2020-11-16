誠品即日起~11月29日將於桃園南崁「誠品物流中心」舉辦歷來規模最大、唯一一場文具禮品清倉「萬物特賣會」，數十萬件商品1折起、日本知名文具品牌更是銅板價就能入手！

位於桃園南崁路二段的「誠品物流」成立至今已20年，為誠品書店、畫廊、商場、酒窖等提供專業倉儲及物流配送服務，因應年底即將全新開站的「誠品線上」電子商務平台，將移至桃園平鎮啟用全新倉儲型物流，佔地面積擴充2倍，運用快速理貨自動化設備及多樣化配送，美感傳遞最快24小時就能送達！「誠品線上」未來將提供最豐富的繁簡中文與英、日文書目、全世界的生活風格選品等，希望讓讀者與顧客在全通路悠遊其中、虛實自由移動，獲得一致的個人化服務及體驗，創造生活的餘裕與幸福感。

日本知名文具品牌Moleskine、Sun-Star、HIGHTIDE等文具用品銅板價就能入手，還有誠品迷必收藏的絕版誠品自製商品！小資族必買小家電下殺5折起，「KINYO 雙電壓旅行快煮壺」無底座一體成型設計，輕巧便攜收納又不佔空間，除了適合外宿族使用，旅行也方便帶著走；還有疲憊工作整天後，最能放鬆全身的「BESON深動筋膜槍」也只要一半的價錢就能帶回家。擁有日本百年傳統毛巾工藝的「伊織毛巾」也推出全台獨家、絕版出清6折起優惠：專為寶寶推出的「甜甜圈系列」採用吸水性佳的材質迅速吸收寶寶汗水，搭配蓬鬆的甜甜圈圖樣，可愛討喜；照顧好全家人肌膚的「花草染系列」使用植物染的棉線編織，成分天然使用安心。

誠品「萬物特賣會」文具禮用品、小資族必買小家電等下殺5折起。(圖/誠品提供)

誠品「萬物特賣會」除了中文書與兒童書祭出最低6本500元優惠，上萬本外文書籍更3折起，有電影迷不能錯過的著名電影《哈利波特》、《暮光之城》、《一級玩家》等原著小說，其中講述與寵物間的暖心故事、蟬聯紐約時報暢銷榜逾50週的《為了與你相遇》更是百元有找；還有劇迷必入手的影集原著小說，像是在引起話題的《漢娜的遺言》、受到全球關注的《冰與火之歌》等；以及蟬聯誠品暢銷排行榜數周的《列車上的女孩》、《莫斯科紳士》等暢銷小說原著，數量有限，喜歡閱讀原文書的讀者歡迎來挖寶！

還有消費滿額免費宅配服務！即日起至11/29於桃園南崁「誠品物流」5樓參加「萬物特賣會」，出示當日搭乘大眾運輸工具憑證，於展場單筆消費滿1,500元即可現抵100元；單筆消費滿3,000元，即享免費宅配服務。下載「55688台灣大車隊」APP，新會員輸入優惠碼【CP55688MK】即享專屬限量50元搭車金。

中部的朋友也可以一起響應，誠品書店將於11/18至12/7於台中中友百貨舉辦「舊書拍賣會」，超過8萬本中文圖書最低6本500元、萬件文具禮用品59元起，還有甫獲金曲獎的王若琳黑膠唱片《博尼的大冒險》等全新黑膠5折起，邀您珍藏。此外更有星際迷不能錯過的星際大戰立體書、美國童趣品牌Ban.do服飾等人氣商品超值優惠！有玩又有拿，展期間凡於展場與「可樂果誠品同樂包」大型包裝、手拿牌拍照打卡即可免費獲得可樂果乙包；下載「誠品人APP」亦有機會獲得聯名款可樂果乙包。

(中時新聞網)