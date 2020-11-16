警方以巡邏車將老嫗護送至12公里外石岡山區住所。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市石岡劉姓老嫗日前獨自呆坐在豐原某銀行外，自稱和在銀行處理事情的女兒相約，由於當天是周六未營業，員警連絡上其女兒，得知並無跟母親有約，遂將疑似失智的劉嫗送返家。

豐原警分局表示，豐原派出14日14時49分許接獲民眾報案，稱第一銀行前有失智老嫗坐在銀行外台階上，擔服巡邏員警洪茂益、朱師緯、湯巧庭趕赴現場協助處理。

75歲劉姓老嫗表示，她早上9時許從石岡家裡外出，坐公車與在豐原在土地銀行處理事情的女兒會合，便獨自一人在第一銀行前呆坐。老嫗向警方告知女兒電話，警方撥打電話給住在大里的女兒，她稱未和母親相約在土地銀行，且14日是周六銀行未營業。

警方見外頭雨勢過大且深怕老嫗受寒，便以巡邏車將老嫗護送至12公里外石岡山區住所。處理員警表示，和老嫗談話過程中，查覺她疑似失智症狀，將先前做過的事情重複上演，對時間及地點感到混淆，所幸老嫗對年籍資料能清楚表示，使警方能順利護送返家。

所長許明達呼籲，民眾對於家中有高齡長者應多多關懷陪伴，並可於其所穿著的衣物，繡上家屬的連絡電話，也可向區公所社會課申請愛心手鍊配戴，以便走失被尋獲時可迅速連繫家屬。

(中時 )