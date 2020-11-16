台股16日在權值龍頭台積電股價領漲突破前高466.5元效應，帶動市場強力追價買氣，指數開盤再超越13,324點，且迅速站上13,400點持續創新高中。康和投顧本周看好八大題材類股，包含：晶圓代工股、PA股、PCB股、高爾夫球股、航運股、成衣股、營建股、IPC股等，看本周指數區間13,000-13,500點。

台股連續兩周上揚行情，上周五（11月13日）全體上市公司總市值突破兆元、達40兆4,528.86億元，較前周五（11月6日）總市值增加9,105.10億元，周增幅為2.30％。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.輝瑞第三期疫苗實驗數據超越預期，預計月底完成三期實驗並向FDA遞交上市申請，後續有多間藥廠如MRNA、JNJ、INO將公布臨床3期實驗結果。

2.高通申請供貨華為，雖目前獲得核准供應產品僅為4G產品規格，5G產品尚未取得供貨核准，但仍繼AMD、Intel、SONY、台積電等國際大廠成為供貨華為之主要晶片大廠，預期對於消費市場衝擊可望持續降低。

3.上市櫃公司10月營收連續第六個月超過3兆元，為今年來單月新高，4Q營運業績持續備受市場期待。

(工商 )