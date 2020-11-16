網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

行政院發言人丁怡銘因牛肉麵之亂，向行政院長蘇貞昌請辭獲准。丁怡銘表示，在野黨刻意政治操作，為避免對政務推動造成困擾，他請辭負責。對此，批踢踢網友看不下去，痛批丁怡銘到底在說什麼？都40幾歲了，有擔當好嗎！

對此，網友TZUYIC在批踢踢發文表示，真的看不下去，丁到底在說什麼？是誰做了那麼大的一個抹黑看板開記者會造謠的？他不知道在野黨有那麼大的本事可以指使執政黨行政院發言人開記者會！

該網友更痛批，講錯話了，要你去立法院報告說清楚講明白，結果請辭落跑閃人，講白的就是畏罪潛逃。人要走就走，結果現在跑出來說在野黨政治操作，簡直完全刷新人的三觀！

底下網友也表示，「都是they的錯」、「自導自演真的好笑」、「這個提款機前面貼故障中還繼續吐鈔耶」、「都40幾歲了，有種擔當好嗎」、「看不懂！嘴巴要這樣講，為何還要請辭」、「1976年次的年輕人」、「圖你做的，記者會你開的，統編你報的，都是別人害我」、「蘇貞昌要他去立法院被電一電給大夥消氣，就果斷辭職了」、「世堅：我是在野黨」、「低能到這種程度，還是快滾吧」！

(中時新聞網)