智邦(2345)累計前三季每股賺6.62元，由於第四季營運持續持穩、可望衝出淡季不淡得好成績，法人看好，單季獲利可望與第三季持平、或是小幅增長，換句話說，智邦今年獲利表現將更勝去年，智邦今帶量開高，股價一度大漲逾3%。

智邦第三季合併營收143.99億元，年減少12%，季增加14%，第三季合併營業毛利33.99億元，年增加1.5%，季增少29%；合併營業利益20.33億元，年增加0.9%，季增少47%；第三季合併稅前淨利為18.49億元，年減少13%，季增加32%；合併稅後獲利為15億元，年減少13%，季增加30%，單季每股稅後淨利2.69元。

智邦累計前三季合併營收387.49億元，年減少6%，合併營業毛利82.86億元，年增加1%；合併營業利益45.35億元，年減少1%，累計前三季合併稅前淨利45.38億元，年減少6%；合併稅後淨利36.88億元，年減少5%，累計前三季每股稅後淨利6.62元。

智邦第三季營運回溫，單季營收、獲利均相較第二季增加，但整體表現仍不如公司預期，主要除新冠疫情持續在歐美延燒，不確定因素持續外，另一方面就是近期新台幣匯價持續狂飆，導致以美元計價的出口產業受創。

展望第四季，在疫情延燒下，遠端的居家辦公、遠距教學風潮將持續到明年至少上半年為止，導致資料中心、伺服器等設備積極升級，目前100G產品仍將為智邦今年下半年到明年的市場主流，但基於美系資料中心客戶已有共識，400G產品也開始逐漸放量，在高階產品助威下，也更有利於毛利率站穩20%以上，法人預估，智邦第四季獲利有機會相較第三季拼出持平甚至略微成長的好成績，智邦去年全年每股賺8.91元，而由於智邦今年累計前三季每股賺6.62元，換句話說，智邦第四季只要每股賺2.29元，就可以與去年同期打平，故智邦今年相較去年成長的機會相當大。

目前儘管美國極有可能會換人當家，但在華為禁令持續下，預估智邦有機會獲得被動式轉單效益，也為後續可以持續關注動能之一。

(時報資訊)