電商平台首次與中部地區警方聯合出擊，查獲張姓男子透過電商平台從2018年開始，打著真品7折價格標榜現貨真品、配合驗鞋及下標抽AIRPODS銷售手法，3年來於平台內銷售數量超過1萬雙，且營業額近2千萬元；警方於現場查獲1000餘雙仿冒鞋款，該業者進出貨量甚鉅，2、3天即配送貨達10餘箱，全案正由警方進一步擴大偵辦中。

警方指出，20歲的張姓男子，打著真品價格7折價格，並標榜現貨真品、配合驗鞋及下標抽AIRPODS之銷售手法，3年間於平台內銷售數量超過1萬雙，且營業額近新臺幣2千萬元；警方還查出該賣家甚至擔任大盤商，將仿冒鞋款售予其他中游業者輾轉流入市面。

警方說，張男所販售的鞋款也非一般做工粗糙的鞋款，他會先於門市購入正品鞋款，再交由大陸工廠比對用料、縫線、鞋盒配件等來魚目混珠，連民間專業驗鞋業者都難以分辨，若非品牌利用原廠的防偽機制，實難確認是否為仿冒品；警方這次於現場查獲1000餘雙仿冒鞋款。

警方表示，依據商標法規定，明知他人所為之近似商標商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金，另若藉由網際網路意圖為自己或第3人不法之所有，以詐術使人將本人或第3人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

警方呼籲，請民眾千萬不要以身試法，並宣示政府保護智慧財產權，打擊不法之決心，並將與其他國內各大網路平臺聯手，積極查緝不法。

(中時 )