台新銀行上周四又爆理專Ａ錢案，且是連續十年Ａ客戶錢、涉案金額近3億元，金管會主委黃天牧16日震怒，對於這種理專Ａ錢案連說了二次「深惡痛絕」，且強調「絕不會只以罰鍰為度」！

黃天牧16日赴立法院財委會針對東洋案作報告，會前接受媒體訪問時指出，上周四、五台新銀就向銀行局通報，銀行局已通報給他。他表示，理專十誡是在2019年七、八月通過的，今年已要求各銀行用內控去查核，2021年第一季提出查核報告，這案子案由是否適用理專十誡要等查核報告結果再判斷。

此次台新理專Ａ錢案涉案金額達近3億元，是否是史上最高金額嗎？黃天牧指出，現在還在統計，據金管會統計，民國2010年至2020年，金管會已累計裁罰理專監守自盜案35件、裁罰1.69億元 涉案銀行22家，今年還有玉山銀行及台新銀尚未處理。

黃天牧指出，不論以前當副主委還是現在當主委，每次聽到理專A錢事件都「非常沉重」，尤其知道台新此案的理專是連續十年、涉案金額近3億元。對所有理專弊案他只有四個字形容，就是「深惡痛絕」。

黃天牧表示，他上任後在6月12日第一次銀行總經理會議中致辭就強調誠信的經營文化，這件事突顯的不是弊案，要檢視金融機構企業文化是否符合誠信的標準，內部控制、法遵、公司治理、公平待客都要被檢視，這不是一個個案，金管會也不會等到明年第一季才檢視，會即時檢視此案衍生出的個案、制度問題做通盤檢討，黃天牧指出，「我再說一次，對於這種理專利用職務詐取客戶財務的行為深惡痛絕，絕不會只以罰鍰為度」。

今年發生理專弊案的銀行都曾是公司治理評鑑的前5％，尤其玉山銀行還連續六年獲公司治理評鑑的前5％，黃天牧強調，16日早上已指示證期局，要檢討一下公司治理評鑑，以後這些有理專弊案的銀行接受公司治理評鑑、公平待客考核時，絕對要扣分，其他非罰鍰有助於建立誠信經營文化都會思考。金管會也要求銀行局再檢討，11月3日銀行局也在總經理會議中重申理專十誡背後的意義。

(工商 )