經濟部長王美花今（16）日赴立法院報告「台美中新三角關係、經濟泡泡之執行」，針對「經濟泡泡」防疫專案申請，王美花表示，經濟部持續與指揮中心保持良好溝通，先累積足夠的個案後，再做通案規劃，以建立可長可久之制度性安排。

王美花強調，目前防疫專案申請需符合來台之必要性、急迫性、不可取代性、對台灣經濟有重大貢獻等原則。為降低疫情對國內經濟衝擊，經濟部已與指揮中心有共識採專案方式協助外國商務人士入境，在確保國人健康安全前提下，有條件開放必要且特定之商務人士入境、恢復部分商務活動交流。

為促進產業發展與經濟活絡，將以重大來台投資案、國外大型買主來台採購及商務履約等類型優先開放專案申請，經主管機關評估符合必要性、急迫性、不可取代性、對台灣經濟有重大貢獻等條件，並以小範圍進出為原則。

她解釋，在嚴謹的防疫措施及主管機關落實控管之下給予適度開放，而整個專案申請案件由經濟部評估後，向指揮中心提出申請，經指揮中心核可後才能成案。經濟部會依據指揮中心的指導與提示，協助業者專案申請，對於獲准以專案防疫方式入台商務人士，在台期間，經濟部派員全程陪同以負起監督之責。

(工商 )