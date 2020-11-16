國內保健食品廣告亂象頻傳，現在終於有立委提案修法納管，要針對未取得俗稱「小綠人」的健康食品標章產品進行開罰，若這類產品將來在未取得衛福部食藥署的健康食品認證前提下，仍然對外宣稱具保健效果，擬開罰新台幣5萬元以上20萬以下罰緩，對此衛福部也表示認同，更加碼祭出10萬至100萬元罰鍰，預計今天委員會後就會有共識。

民進黨立委林岱樺今天表示，過去法規對坊間健康食品廣告的罰則，僅針對具有「小綠人」標章的產品，非經食藥署核可的健康食品並不在限，成為非小綠人標章產品能持續對外宣稱保健效果與廣告的漏洞，因此提案增訂健康食品管理法第21條之1規定，明訂違反該法第6條第2項規定者，處新台幣5萬至20萬元罰鍰。

對此衛福部表示，考量國民健康權及財產權的維護，對修法也表達支持，但建議罰則部分應提高至新台幣10萬以上100萬元以下罰則，才有辦法達到嚇阻效果，今天委員會後就會有明確罰則出爐。

根據現行健康食品管理法第6條第2項規定，食品標示或廣告提供特殊營養素或具有特定保健功效者，應依本法之規定辦理之。但對非健康食品卻無明訂罰則，成為管理灰色地帶，也是國內健康食品廣告滿天飛的主因。

目前食藥署能夠核發的健康食品許可證共有13項，包含「護肝」、「抗疲勞」、「調節血脂」、「調節血糖」、「免疫調節」、「骨質保健」、「牙齒保健」、「延緩衰老」、「促進鐵吸收」、「胃腸功能改善」、「輔助調節血壓」、「不易形成體脂肪」、「輔助調整過敏體質」，上述產品皆須經科學驗證效果後，才能核發標章。

(中時 )