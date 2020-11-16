炸薯餅油鍋起火 台南民族路麥當勞火警濃煙狂竄 09:562020/11/16 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 麥當勞台南民族店火警濃煙狂竄，初步判斷是炸薯餅油鍋起火。（照片來源：臉書《台南爆料公社-台南最大社團》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市民族路上麥當勞今（16日）上午驚傳火警，現場濃煙不斷竄出，民眾圍觀，警消接獲通報趕緊前往現場，10分鐘就將火勢撲滅，現場人員都及時逃生，沒有人員受傷。警消初步調查後表示，起火原因可能是廚房油鍋炸薯餅時操作不當，因此引起火警，不過確切原因仍有待釐清。 一名台南市義勇消防隊小隊長也在臉書社團《台南爆料公社-台南最大社團》回覆，表示「油鍋起火，已經熄滅，狀況解除，現場噴了10幾隻滅火器」。還有網友打趣說「新人教育訓練再加強 值班經理 報告有的寫」。 (中時新聞網) #現場 #油鍋 #火警 #薯餅 #麥當勞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南屯發生雜草火警清理現場 患有脊椎隱疾張男成焦屍 20:442020/11/09 社會 苗栗火車站前小吃店火警 2員工嗆傷急送醫 14:562020/11/13 社會 用熊貓點餐等嘸外送員 網曝慘痛經驗：我等過2小時的蛋餅 22:552020/11/13 生活 國1三義段火燒車 消防全力撲滅幸無人傷 10:452020/11/14 社會 大潭發電廠臨時屋起火 3名員工逃出 10:032020/11/13 社會 中和資源回收場火警 大量濃煙不斷竄出 12:092020/11/13 社會 麥當勞明年將推素食漢堡McPlant 09:212020/11/10 財經 中職》傑尼獅、傑尼叔都有！統一獅北、高見面會開放合照 11:032020/11/11 體育 屏東內埔工業區大火 濃煙直竄天際遠處可見 17:172020/11/15 社會 47年老攤！士林夜市巷弄人氣潤餅 「9配料滿炸」網淚就是這味 18:222020/11/13 生活 社會熱門新聞 台新銀理專10年吞3億 董娘繼承遺產驚覺老公錢被搬光 - 社會 李宗瑞翻版？正妹睡醒驚下體飄「濃厚精味」 揭真相崩潰 - 社會 10年蠶食「驚」吞3億元 台新最貪理專落網真面目曝光 - 社會 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 正妹女警學生制服照曝光 今昔對比驚人「變化」網求本尊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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