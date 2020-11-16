台南市民族路上麥當勞今（16日）上午驚傳火警，現場濃煙不斷竄出，民眾圍觀，警消接獲通報趕緊前往現場，10分鐘就將火勢撲滅，現場人員都及時逃生，沒有人員受傷。警消初步調查後表示，起火原因可能是廚房油鍋炸薯餅時操作不當，因此引起火警，不過確切原因仍有待釐清。

一名台南市義勇消防隊小隊長也在臉書社團《台南爆料公社-台南最大社團》回覆，表示「油鍋起火，已經熄滅，狀況解除，現場噴了10幾隻滅火器」。還有網友打趣說「新人教育訓練再加強 值班經理 報告有的寫」。

(中時新聞網)