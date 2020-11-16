Tiger Woods finds the water for the third time on No. 12.



He would go on to make a 10. pic.twitter.com/xNAdsu08Bt — CBS Sports (@CBSSports) November 15, 2020

老虎伍茲(Tiger Woods)在美國名人賽決賽日打出生涯最恥辱的一戰，他在標準桿3桿的第12洞居然一口氣爆了10桿！這是伍茲走入職業賽事以來最差的紀錄，他先前最慘的是在1997年俄亥俄紀念賽的一個洞打了9桿。

伍茲說：「我搞錯風向了，前面兩人的風向都是從右邊吹，當我進來的時候就換邊了。」他第一桿就偏到右邊落水裡，第二桿再打還是被吹到右邊落水。他看了風向再打一桿，這次球飛太遠，越過果嶺掉進沙坑。落水兩次罰兩桿，到這裡就用掉5桿。

沙坑很陡，伍茲必須彎曲著左腿才能揮桿，結果這球又撈得太強掉進水塘罰1桿！在沙坑撈了第2次才回到果嶺，由於只在果嶺邊緣，伍茲又兩推才進洞，到此整整打了10桿。伍茲說：「高球不像其他運動，你是孤伶伶一人在打球，沒有人來救你或替換你，一切只能靠自己。」

奧古斯塔球場的第12洞是被選手稱為最邪門的洞。去年名人賽，伍茲在第12洞連續4輪都打帕，他的3個競爭對手都在這一洞打進水塘爆桿，再看今年卻是伍茲自己毀在這一洞。伍茲第4輪打了76桿，總桿數287桿(-1)作收，把綠夾克傳給了新任冠軍強森(Dustin Johnson)。

(中時新聞網)