前行政院發言人丁怡銘因為一場「牛肉麵之亂」惹議，引來外界撻伐，在昨(15)晚向院長蘇貞昌請辭獲准，今日凌晨他在臉書上發文指出，身為「政府彩妝師」，在這個防疫第一、GDP第一、凝聚力第一的團隊，不應該成為團隊的負擔，所以丁怡銘最後選擇離開。

丁怡銘在臉書上指出，事件發生後蘇貞昌院長、黨內同志都相當溫暖，給予他相當多的鼓勵，但是政治幕僚不應該是被鼓勵的一方，他表示，自從2018年在民進黨陸續打了一場又一場艱苦、艱困的戰役，2020年來更因為新冠疫情，過著一天只睡5個半小時、與其他首長一樣鐵人的生活，但丁怡銘表示，身為鐵人們、政府的彩妝師，「既然畫到走位，就不該成為大家的負擔。」

但丁怡銘這篇「充滿溫暖」的文章網友們卻不太領情，被轉到論壇上被討論，紛紛留言狠酸「彩妝師？是在自比就是在幫政府擦脂抹粉嗎？」、「笑死人講自己是彩妝師也太看得起自己」、「這人講話非常不誠懇，看了都想吐」、「事情發生多久了才辭職，閃電在哪，無恥民進黨」、「某種程度上，這個丁比丁允恭還讓我更厭惡」、「這人完全不懂低調是什麼東西吧」、「行政院出事只想切割發言人，行政院沒責任？」

(中時新聞網)