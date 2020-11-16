面對高達48億元台幣天價的賠款，藥華藥(6446)決定反守為攻，針對AOP延遲提供臨床數據，導致藥品上市時間向後推延造成損失，將於近期向國際商會(ICC)提請仲裁，向AOP請求損害賠償。今日多頭對此舉表達肯定，股價開高走高，晨盤漲幅在2%以上。

藥華藥說明，因AOP於履約過程延遲提供臨床數據導致藥品上市延後，藥華藥乃就遲延損失提出賠償請求，然顧及股東權益及促進未來雙方商業合作基礎，董事會決議，除向德國法蘭克福高等法院提出撤銷前次仲裁判斷外，就AOP延遲履約造成之失也將於近期提請仲裁，求償金額預計將遠超過AOP向藥華藥求償的數額。

藥華藥強調，今雖決定對AOP提出新仲裁請求損害賠償，但雙方迄今仍有合作，因此不排除得以其他方式解決本件糾紛，以期雙方未來能在歐洲市場攜手共創最大商機。藥華藥仍期待藉由AOP對歐洲市場的熟悉度及最近通路擴展等優勢，擴大P1101在歐洲市場的規模。

(時報資訊)