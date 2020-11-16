台積電美國存託憑證（ADR）收高3.79%，收在93.22美元，再創新高紀錄，台積電(2330)今天股價同步走高，早盤開漲8元達470元，股價最高474.5元創新高，且市值同步超過12.21兆元新高水準。

費半指數勁揚，台積電ADR收高，終場收在93.22美元，漲3.4美元，漲幅3.79%，換算每股為台幣537.82元；帶動台積電今天股價開盤即創下歷史新高，開盤達470元，漲8元，漲幅逾1.6%，市值攀高至逾12兆元，貢獻大盤指數逾70點。

外資上周三對台積電轉賣為買，近3個交易日共買超台積電23086張。

台積電在智慧型手機銷售成長帶動，第4季營收可望達124億至127億美元，若以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，可望續創歷史新高，全年營收也將成長3成。

隨著大客戶包括高通（Qualcomm）、超微（AMD）、聯發科與輝達（NVIDIA）需求暢旺，台積電明年上半年營運成長動能仍在。

台積電於7月28日曾創下466.5元盤中高點，以收盤指數來看，高點是於10月13日收盤所創的462元。上周五台積電美國存託憑證（ADR）大漲近3.8%，收在93.22美元，再創新紀錄；激勵今早開盤即創下股價新高紀錄，市值同步締新猷。

(時報資訊)