《商情》豆油價格走軟 拖累馬來西亞棕櫚油價回落 09:592020/11/16 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豆油價格走軟，拖累上周五馬來西亞棕櫚油價回落；芝加哥豆油期貨價格走軟，加上國際原油價格收低，拖累馬來西亞棕櫚油價格回落，並結束連續4天漲勢，不過因預期產量減少，上周累計漲幅逾4%。 另外分析師表示，因新冠肺炎疫情延燒，令市場擔心棕櫚油需求受到影響，亦成為棕櫚油價格回落原因之一。 終場1月棕櫚油期貨下跌0.1％，報每噸3,389馬幣（822.17美元）；大連期交所豆油上漲0.3％，棕櫚油上漲0.5％；芝加哥期交所豆油下跌0.2%。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #豆油 #走軟 #馬來西亞 #回落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豆芽菜黑心賣 業者落跑沒收百萬 04:102020/11/16 社會新聞 台積ADR領漲 大盤再戰新高 04:102020/11/16 財經要聞 萬芳高中環境走讀 重新認識在地 04:102020/11/16 財經焦點 無懼疫情 信義房屋推社造 提案量創高 04:102020/11/16 產業．科技 美選後基金投資 科技最看好 04:102020/11/15 財經要聞 玩家帶路／舊時光．新鮮事 嘉義 08:242020/11/16 生活 高回報伴隨風險 投資普洱須用功 04:102020/11/16 產業財經 台積電開盤跳高 471元 市值破12兆 雙破紀錄 09:042020/11/16 財經 環境議題 「海洋塑膠雪花」小心落肚 19:332020/11/15 財經 《電腦設備》振樺電Q3每股賺0.51元 Q4營運續回溫 08:002020/11/16 財經 財經熱門新聞 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 台灣警戒！RCEP超級經濟圈成軍 - 財經要聞 - 工商時報 PS5恐成索尼最後1代遊戲機 分析師：6-7年後不敵一趨勢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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