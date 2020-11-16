豆油價格走軟，拖累上周五馬來西亞棕櫚油價回落；芝加哥豆油期貨價格走軟，加上國際原油價格收低，拖累馬來西亞棕櫚油價格回落，並結束連續4天漲勢，不過因預期產量減少，上周累計漲幅逾4%。

另外分析師表示，因新冠肺炎疫情延燒，令市場擔心棕櫚油需求受到影響，亦成為棕櫚油價格回落原因之一。

終場1月棕櫚油期貨下跌0.1％，報每噸3,389馬幣（822.17美元）；大連期交所豆油上漲0.3％，棕櫚油上漲0.5％；芝加哥期交所豆油下跌0.2%。(商品行情網)

(時報資訊)