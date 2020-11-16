義大利最大支付業者Nexi在周日敲定其近期的第二筆收購案，將以78億歐元(約92億美元)以全股合併和換股交易方式併購北歐競爭同業Nets，將創造出歐洲新重量級支付業者。

支付業者一直歷經快速的整合。Nexi表示，在十月初收購義大利同業SIA之後，對Nets的收購一直在醞釀中。Nexi在十月方以46億歐元收購SIA。

Nexi指出，透過該兩筆收購案，將創造出形式上在2020年營收達29億歐元的集團，年度的聚合效益估在3.2億歐元。

Nexi收購了總部位於丹麥的Nets支付集團，將讓Nets獲得進入北歐市場的通道，甚至滲透到東歐和中歐市場。

根據兩家公司簽訂的協議，Nets股東將可獲得Nexi約4.06億新股，鎖定期為24個月，另外Nexi也最終將實質擁有Nexi-Nets-SIA新集團31%股份。

目前為SIA控制股東的義大利國營銀行CDP(Cassa Depositi e Prestiti)持股17%，將成為該歐洲坐大支付業者的最大單一投資人。

Nexi在聲明中指出，與Nets的交易將在2021年第二季完成，與SIA的交易則在明年第三季完成。

據知情人士指出，先前美國的支付業者Global Payment因新冠疫情而對Nets的收購採取謹慎態度，Nexi抓住了機會而出手。

(時報資訊)