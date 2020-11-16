疫情重創全球景氣之際，日本經濟成長傳出令人振奮好消息，第3季年率成長21.4%，顯示日本似乎已經爬出不景氣泥沼，經濟也正往成長道路邁進。

日本內閣府(Cabinet Office)剛出爐7到9月國內生產毛額(Gross Domestic Product,GDP)年率為21.4%，超越預估18.9%。在前一季4到6月，日本GDP重跌28.8%後，這次大幅增長數字的確是個好消息。同時，第3季GDP也季增5%，這也是連續4季首次轉正，並打敗市場原估值4.4%，因此有經濟已脫離衰退的樂觀聲音出現。

不過，經濟分析師卻還是潑了盆冷水，由於新冠疫情還是持續在全球肆虐中，整體消費市場還是很疲弱，故預測經濟未來若還有任何反彈現象，都不會有太驚人表現。

細項來看，占了日本經濟成長過半比例的民間消費支出，第3季與當時受到疫情封城影響的第2季相比，增加了4.7%。Q3因全球需求市場反彈，水漲船高下日本出口增加了7%，故出口減去進口數值的外需項目，也因此增加2.9%。

日本Q3公司資本支出卻連兩季萎縮，反向下跌3.4%，這也表示企業對未來前景看不清楚，因此對將來投資謹慎，不敢大手大腳地。

為對抗這波疫情襲擊，日本政府前後已執行兩輪，共2.2兆美元紓困計畫，希望包括收到金援的家庭，以及拿到貸款的小企業等能安然挺過這場風暴。打鐵趁熱下，日本首相菅義偉政府正準備執行下一波紓困方案。

儘管日本第3季經濟成長有如此亮眼表現，但市場人士還是預估至2021年3月底為止的日本財年，經濟應該會衰退約5.6%。至於要回到疫情來襲前景氣榮景，還是得花上好幾年時間。

(時報資訊)