晶心科(6533)預計有大訂單將於第四季貢獻，若能計入地季業績，法人樂觀看好，第四季本季有望轉虧為盈，且隨著RISC-V耕耘效應持續浮現，明年相關業績將力拚成長3成，成為長線營運重要動能，晶心科今開高震盪後，漲幅收斂，盤中於盤上小漲震盪。

晶心科為聯發科投資的RISC-V矽智財公司，目前聯發科持股13.25%，晶心科是以RISC-V架構研發的IP公司，包含WiFi、BT、GPS、SSD控制IC、WiFi/IoT智慧音箱、由遊戲機Flash控制IC等，每年新增的商業授權合約有40多案。

晶心科累計前三季累計營業收入3.12億元，年減少13.6%，累計營業毛利3.11億，累計營業淨損8820萬元，累計稅前淨損8237萬元，累計每股損失1.99元。

晶心科今年前三季受到新冠肺炎疫情影響，導致出國拓展業務受阻，也因此，今年前三季營收衰退13.6%，稅後每股虧損1.99元，但晶心科預計有大訂單將於第四季陸續進來，若能計入地季業績，則法人樂觀看好，晶心科第四季本季有望轉虧為盈。

展望2021年，由於晶心科每年的新增商業授權合約數約40多案，這些都是未來帶動公司營收成長的機會，晶心科2021年除了來自Renesan、聯發科有機會較今年成長外，也將提供客戶27-series(NX27V等)、45-series(NX45V等)的向量運算處理器，提供HPC、AI領域使用，法人預估，晶心科明年營收可較今年成長3成。

晶心科多年來積極發展RISC-V，今年前三季RISC-V產品營收比重達56%，預計明年RISC-V授權金、權利金將會開始貢獻，在新品穩健成長下，看好明年RISC-V業績將年增三成以上。

(時報資訊)