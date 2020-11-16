「尼!花生什麼柿」限定版伴手禮提袋。（台中大毅老爺行旅提供）

東勢軟埤坑地景藝術展覽，此為橘色柿子圓球池。（台中大毅老爺行旅提供）

東勢軟埤坑地景藝術展覽，此為350公分高的巨大阿尼圓球。（台中大毅老爺行旅提供）

近期台中各地舉辦許多活動帶動觀光人潮，人氣超旺。台中東勢區農會攜手台中大毅老爺行旅，將產地交給飯店策展團隊規劃2場地方創生活動，即日起至12月6日在東勢軟埤坑休閒農業中心之遊客中心，打造全新地景藝術活動，串聯東勢的柿子及新社國際花毯節，台中大毅老爺行旅即日起推出「尼!花生什麼柿」客房專案，雙人入住僅3988元起。

業者與台中東勢區農會合作的「尼!花生什麼柿」地景藝術活動，並聯手知名IP公仔創作者-自思創造團隊，將網路超夯的公仔「阿尼斯特」與最近竄紅的ZEBRA餐廳公仔「小Z」，打造成為另一個可與產地互動的全新遊樂地，探索台中山城美景。業者表示，「這次接受東勢區農會的邀請擔任夏季、冬季2場產地推廣活動的內容策展人，此次產地活動展覽開放時間為每天上午9點至下午5點，以東勢軟埤秋冬盛產的柿子為主角，置入1顆350公分高的巨大阿尼圓球，並打造一個橘色柿子圓球池」。

活動期間每周六、日上午10點至下午5點的「花柿假日市集會」有限定版周邊商品及客家美食，如「阿尼版刈包」、客家媽媽烹煮的梅干扣肉，並販售各式農友自製商品，於指定攤位購買農友自製產品，消費滿148元可得到一只限定提袋（內含阿尼x小Z花現私房遊程地圖及花現友情明信片）。

同時，台中大毅老爺行旅更推出「尼!花生什麼柿 旅人限定住房專案」即日起至明年1月底，雙人房1泊1食3988元起；加贈限定版抱枕、伴手禮提袋（內含阿尼X小Z私房遊程地圖、花現友情明信片、插畫家與職人合作之濾掛咖啡及手工餅乾）；還有特殊主題客房，將大面窗景的星光系列客房以「阿尼」怪獸及ZEBRA餐廳的代言斑馬「小Z」置入其中。

(中時 )