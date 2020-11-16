美國疫情惡化，已超越今年春季，上周二(10日)起連4天改寫單日確診數紀錄，零售業者又開始清點入場人數，部分店家重新啟動衛生紙、濕紙巾、洗手乳等商品購買限制。零售龍頭沃爾瑪(Walmart)最新股價151.13美元已經締造近1年來最高紀錄。

自11月4日美國單日確診病例數就未再降至10萬以下，據約翰霍普金斯大學(John Hopkins Universary)數據，上周黑色星期五(13日)18萬1196例是疫情爆發來之最，周末稍有回落，但單日都在15萬以上，全美累計確診已近1130萬、病故人數破25萬。

沃爾瑪決定恢復4、5月間限制措施，基準是每1000平方英尺(約28坪)不得多於5名顧客，即相當於其大部分門市客流量降至滿載時20%。該公司發言人說：「基於謹慎考量，我們已經恢復計算出入門市的顧客人數。」

各地連鎖超市、雜貨鋪也重啟各式重點商品限購機制。全美第3大零售商、最大連鎖超市克羅格(Kroger)月初就已經恢復對衛生紙、濕紙巾限購措施，在東岸數州經營的連鎖超市Giant Food也已跟進，總部位於紐約、在東岸超過百家門市的Wegmans連洗手乳、家用清潔劑也列入限購範圍。

沃爾瑪同時表示不會放棄零售業年度盛事、今年11月27日「黑色購物節(Black Firday，或稱黑色星期五，感恩節後的周五)」，但會將促銷活動拆分為3部分，已達到分流效果。

(中時新聞網)