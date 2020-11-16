麗寶樂園渡假區「Sky Dream天空之夢摩天輪」換上紫色燈光。（陳淑娥攝）

明天（17日）就是「世界早產兒日」，麗寶樂園渡假區「Sky Dream天空之夢摩天輪」加入點燈行列，除了換上紫色燈光，還特別加入紫色愛心，響應「紫耀二Ｏ二Ｏ，只要愛你愛你」，表達對早產兒的支持與祈福。

全球各大地標都會在「世界早產兒日」點亮代表早產兒的紫色燈光，今年全台共有10個地標加入響應行列，中部由麗寶樂園渡假區「Sky Dream天空之夢摩天輪」代表點燈。

麗寶樂園渡假區指出，連續第二年加入響應世界早產兒日的行列，天空之夢摩天輪作為中部地標點亮紫色燈光，今年還特別加入紫色愛心，希望能呼籲更多民眾關注早產兒議題，並鼓舞辛苦的早產兒父母，一同守護孩子能健康成長。

今年加入響應10個地標包括台北信義商圈、新北新月橋、台中天空之夢摩天輪、台南赤崁樓、高雄市立圖書館、衛武營藝術中心、屏東鵬灣跨海大橋、台東市國際地標、鐵花新聚落、台東故事館等地點17日將全台連線、公益點燈，響應「守護小腳丫、跨出大人生」，用美麗的紫色燈海為早產兒祈福。

麗寶樂園渡假區「Sky Dream天空之夢摩天輪」，為全台最大、全球前十大的摩天輪，直徑達120公尺，海拔總高384米，是全台唯一可以從三條國道、高鐵列車、國際機場等重要交通設施都能看得見的摩天輪，夜間燈光秀更是一大亮點，例如國慶日、七夕、萬聖節、聖誕節都有主題燈光表演，也曾響應台灣女孩日、應援中華隊等，也希望能藉由台中地標的關注度，帶動更多人一同響應賽事與公益活動。

根據早產兒基金會指出，全世界每年約有1500萬名早產新生兒，而早產併發症是導致5歲以下兒童死亡的首要原因，為共同響應關懷早產兒，每年有超過200個國家會在11月17日世界早產兒日，紫色由紅色與藍色調和，映射出早產兒父母迎接新生命的喜悅與面對的煎熬，在這一天，全世界將不分種族、不分國界，為喚起社會各界對早產照護的重視而努力。

(中時 )