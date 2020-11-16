老字號建商皇普（2528）業績出現轉機，董事長蘇永平主導經營權的新團隊，正式入主後，第一筆新案桃園楊梅「皇普鉑苑」的使用執照，近期展開交屋，市場預期第四季可望邁向入帳的高峰，未來幾年業績能見度明朗，今（16）日買單卡位，股價大噴出，逾26元大關，創歷年新高點。

皇普上周舉辦法說會，業績能見度受到認同，今天皇普價、量齊揚，盤中漲幅逾5％，盤中最高達26.1元，躍居為營建股盤中焦點。

皇普預計第4季將有桃園楊梅「皇普鉑苑」交屋入帳，2021年還有台南、林口兩案將完工入帳。

法人認為，皇普近三年推案積極，銷售業績搶眼，預期2021年起，全年有機會轉虧為盈。

皇普新團隊蘇永平自2017年接掌皇普，並帶領新積極購地、推案，今年第四季將開花結果，第一個完工個案可望作出貢獻，預計第4季總銷約15億元的「皇普鉑苑」能完工入帳。此外，明年還有台南東區「皇普文苑」及機捷A7重劃區的「皇普MVP」完工入帳，兩案合計總銷近30億元。

(工商 )