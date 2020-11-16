荷蘭DAF商用車台灣代理商台塑汽車宣布，上市DAF品牌六期環保新款商用車。台塑汽車表示，六期DAF新車在省油節能方面，比五期車省油至少10％，以年行駛24萬公里營業大貨車為例，每年可省下20萬元燃油費用，及減少約22.78噸的二氧化碳排放。

在安全性提高方面，六期DAF重車配備了六大主動安全系統，包含ACC主動車距控制巡航系統、FCW前方碰撞預警系統、AEBS緊急剎車輔助系統、LDWS車道偏離警示系統、VAC車輛穩定控制系統及TPMS胎壓偵測警示系統，降低意外事故的發生，也減少社會及運輸業者的成本損失。

此外，新車設計全新外觀，配備中文儀表板、自動恆溫空調系統、車重降低150公斤、馬力比五期車還多出20匹等。

同時台塑汽車也宣布，將運用自有研發的電池，發展自有品牌的電動卡車，產品規劃有6.5噸、12噸純電動卡車，及10噸電動中巴系列，預計在2022～2025年間陸續推出。台塑汽車也預計在明年推出大客車底盤，雖然目前是六期柴油燃料動力系統，但也不排除納入電動大客車領域。

(工商 )