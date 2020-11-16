立委曾銘宗質詢東洋10月12日開記者會宣布取得BNT疫苗代理權，卻未揭露是有條件授權談判，與重訊揭露內容不符，但櫃買中心董事長陳永誠16日在財委會回應，在聽完東洋記者會的逐字稿，「目前看起來是符合規定，記者會有多次強調會配合政府機關與衛福部要求，看起來都是有條件的」，即初步排除東洋有誤導投資人或隱匿訊息的情事。

財委會16日要求金管會與衛福部專案報告前財長林全擔任董事長的東洋公司，在10月12日宣布取得BNT疫苗在台代理權，卻沒有提及這是有條件的授權，必須與政府協商取得同意，且記者會與重訊內容並不相同；11月3日東洋又公告終止與BioN Tech SE終止洽談疫苗代理，這期間東洋公司交易量及股價暴量及波動大，懷疑此案有誤導投資人及涉及內線交易。

陳永誠在財委會上表示，櫃買中心在檢視東洋記者會逐字稿後，確認記者會中好多次重申，計畫是否能走下去，都要與衛福協商，即是揭露有條件的授權。

至於股價及交易爆量的部分，陳永誠亦表示，這部分資料非常多，涉及人員也非常多，仍在檢視中，且檢調開始來調閱資料，若檢視結果有初步資料會交給檢調。

(工商 )