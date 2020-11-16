東陽前十月每股稅前淨利1.38元 10:112020/11/16 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結10月合併稅前淨利9,620萬元、年減40.74％，累計前十月合併稅前淨利7.55億元、年減61.16％，累計每股稅前淨利1.38元。 東陽表示，受惠於進入汽車零件傳統旺季，10月營業淨利較9月成長23％，保持在穩定成長的軌道上，然受新台幣兌美元升值衝擊，單月認列匯兌損失2,763萬元，影響獲利成長力道。 (工商 ) #東陽 #每股稅前淨利 #合併稅前淨利 #十月 #累計前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》鈞興-KY第3季獲利7季來新高 每股盈餘1.61元 08:512020/11/16 財經 藥華藥 前三季每股虧4.74元 04:102020/11/16 證券．權證 建錩轉盈 前十月每股賺0.89元 04:102020/11/16 產業．科技 永冠 全年出貨戰新高 04:102020/11/16 證券．權證 前三季賺逾ㄧ股本 高達52家 04:102020/11/16 財經要聞 《通信網路》眾達-KY今年營收增逾3成 明年動能不弱 08:002020/11/16 財經 老嫗呆坐銀行前被放鴿子 原因曝光 09:402020/11/16 寶島 大廠搶建充電站 年底環島可行 04:102020/11/16 財經焦點 英首席脫歐談判代表：英歐貿易協議年底前恐談不成 09:112020/11/16 國際 前男友PO性愛片 女怒告 04:102020/11/16 社會新聞 財經熱門新聞 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 史上最大宗理專A錢案 黃天牧震怒連說二次「深惡痛絕」 - 財經 - 工商 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。