東陽（1319）自結10月合併稅前淨利9,620萬元、年減40.74％，累計前十月合併稅前淨利7.55億元、年減61.16％，累計每股稅前淨利1.38元。

東陽表示，受惠於進入汽車零件傳統旺季，10月營業淨利較9月成長23％，保持在穩定成長的軌道上，然受新台幣兌美元升值衝擊，單月認列匯兌損失2,763萬元，影響獲利成長力道。

(工商 )