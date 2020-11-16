新台幣匯價今早再測試28.5元關卡，近期市場傳出央行在28.5元的「彭淮南防線」會無限量買入美元阻升。也因此，28.5元目前成為新台幣短線的屏障。至於美元指數，匯銀指出，美國大選後市場反應趨於平淡，隨不確定性降溫，避險買盤淡去帶動美元持續拉回，美元跌破93下緣支撐，但預期慶祝派對後可望於92獲得初步支撐，預期將在92-93之間狹幅震盪。

台股方面，今早再漲逾百點，指數再創新高。上周(11/9-11/13)集中市場外資買超441.83億，投信賣超20.61億，自營商含避險買超94.01億，三大法人合計買超515.23億。融資增加2.98億，融資餘額1560.07億；融券增加21,416張，融券餘額94.3萬張，散戶謹慎。

11月以來至11月13日，台股上漲726.99點，漲幅5.79％，站穩萬三，目前日KD已達90、84以上高檔區間，受限美國疫情及川普後續訴訟等變數，留意週三期指結算後，外資買超力道可能縮減。

法人指出，財報行情接近尾聲，電子股部分，蘋果概念股可以留意，目前iPhone 12銷售情況優於預期，11月又將推出Macbook，蘋概股吸睛率較高。在傳產股方面，貨櫃運價維持高檔將延續至農曆年，貨櫃三雄營收可以期待，Nike前景展望樂觀，儒鴻(1476)及豐泰(9910)有機會，只是股價位處高檔，拉回則可以佈局。

(時報資訊)