1.台積電(2330)：上周五ADR漲3.79%，加上急單助攻營運，今早股價再寫474.5元新高紀錄、市值攀逾12.21兆元。

2.南亞科(2408)：Q4展望樂觀，今早隨大盤續漲逾3%。

3.聯電(2303)：上周五獲外資擴大買超、ADR漲2.02%，今早量價齊揚，躍過月線。

4.威致(2028)：前三季獲利較去年同期翻倍、10月營收年增17.96%，上周五獲外資大舉買超232張，激勵今早股價急拉漲停。

5.三陽工業(2206)：前3季每股盈餘2.19元，上周獲買超計592張，今早一度放量飆漲逾9.5%。

6.華紙(1905)：漿價低迷，前3季每股虧0.2元，擬砸重金轉型發展非塑材料，今早股價漲逾2%反應。

7.創意(3443)：Q4營運看旺，業績拚季季增，早盤強漲逾4.5%，觸及341.5元。

8.廣達(2382)：Q3獲利登峰、前3季賺贏去年全年，Q4拚更賺，股價上漲逾4%。

9.美食-KY(2723)：後市看俏，三大法人力挺，晨盤高漲逾6.5%。

10.立積(4968)：WiFi6、5G激勵展望帶旺，外資續回補，人氣不滅，早盤上攻逾5%，登波段新高價。

11.萬海(2615)：運價漲，Q4獲利靚，買單仍積極，股價走揚逾2%，一度登上32.25元，重登5日線。

12.矽力-KY(6415)：Q3每股盈餘創高，前3季賺逾2股本，明年營收續拚高，外資轉買超，晨盤漲逾5.5%。

13.智邦(2345)：Q4不淡，今年可望賺贏去年，晨盤一度帶量大漲逾3%，登波段高。

14.全新(2455)：買盤點火，今大漲6%拉出長紅棒，衝上4個月高。

15.集盛(1455)：今祭庫藏股護盤，股價強彈5%，寫波段高。

16.茂林-KY(4935)：NB需求旺，Q4營收攀高峰，早盤差一檔亮燈漲停，觸及半年線。

17.帆宣(6196)：應材看好來晶圓廠設備後市強勁需求，受惠產業面利多，今早大漲逾3%。

18.臻鼎-KY(4958)：10月營收創1年來單月新高，法人賣超但低檔買盤積極，今日彈升2%以上。

19.台郡(6269)：Q4營運站高峰加上股價處低檔，多方動能強，今早走高2.5%，挑戰120元。

20.皇普(2528)：業績年年高無虞，股價起飛逼近27元，超過半根漲停板。

21.可寧衛(8422)：內外皆美明年營運看俏，高檔整理結束今早量價齊揚，創逾3個月高價。

22.弘塑(3131)：前三季賺近一股本，明年營運勝今年，今早跳漲3%，挑戰380元壓力帶。

23.建錩(5014)：前三季轉盈，外資上周五買超恭賀，今早挾量開高後疾拉漲停鎖死。

(時報資訊)