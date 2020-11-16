利比亞油增，上周五美國原油期貨跌近2.5%；據了解，利比亞石油產量已增加來到120萬桶/日，高於月初所公佈的100萬桶/日。美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)亦指出，截至11月13日當周，美國石油鑽井平台增加10座來到236座，為今年5月以來最多。

美國通報新冠肺炎確診病例，累計突破1100萬人次，使得油價終場承壓；分析師認為，投資人對新冠疫苗的樂觀情緒已逐漸消退，加上原油庫存數據表現不佳，可能導致燃料需求復甦的速度比預期來得慢，是造成油價向下修正的主因。其中美國原油跌幅2.4%，倫敦原油跌幅1.7%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌0.99美元，報每桶40.13美元；12月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.20美元；12月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖1.13美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨下跌0.75美元，報每桶42.78美元。(商品行情網)

(時報資訊)