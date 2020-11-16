美國的新冠狀病毒感染病例數僅在短短一周就暴增100萬人，總確診數在周日突破1100萬大關，稍早密西根州與華盛頓州宣布對聚會祭出新的限制措施，包括將停止餐廳內用服務，以減緩新冠肺炎疫情擴散。

密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）下令自周三起禁止高中與大學親自到校的課程，並將禁止餐廳內用服務，為期3周。密西根州已經禁止音樂廳、賭場、電影院、溜冰場等公共場合活動，家庭活動則限制不得超過兩個家庭、共10人聚會。

民主黨籍州長惠特默警告，若不採取積極行動，密西根州可能很快每周就會有千人死於新冠肺炎。她在記者會上表示：「情況從未如此嚴峻，我們正處於懸崖邊，我們必須採取一些行動。」

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）稍早前宣布將禁止餐館與體育館提供室內服務，並下令商店的店內零售量能必須降低至25%，新規定為期1個月。此外，該州將禁止家庭之外的室內聚會，而室外聚會人數上限僅限於5人。

與7月中旬爆發的前一波高峰相比，美國近來的單日新增確診數已經飆升逾1倍，美國的染疫住院人數亦已創下自年初疫情爆發以來的新高記錄，此外，上周五內華達州民主黨籍州長西索拉克（Steve Sisolak）證實自己成為美國第4位染疫的州長。

部分共和黨籍州長近幾日來也不得不採取行動防疫，北達科他州周末加入其他35州的行列，下令強制佩戴口罩，而愛荷華州也已經下令在某些情況下必須戴口罩。

據路透社統計，11月以來美國已有40個州的新增確診數創下新高，20個州的新增死亡病例數打破記錄，26個州的染疫住院人數創新高記錄。根據最新的7日均值，美國平均每日超過14.4萬人確診、約1,120人死於新冠肺炎，都在全球排名第一，凸顯這個全球最大經濟體必須立刻採取行動，以防止疫情快速擴散的急迫性。

(時報資訊)