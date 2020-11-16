弘光科大學生辦活動教幼童認識大肚山文化。（陳淑娥攝）

弘光科大學生教小朋友製作紅土鹹鴨蛋。（陳淑娥攝）

大肚山上盛產地瓜，紅土也是在地特色之一，弘光科大為讓學童了解大肚山生態文化，舉辦為期2天「眺．藝─認識大肚山文化」活動，安排好玩的DIY地瓜圓甜湯、紅土鹹鴨蛋。小朋友開心把成品帶回家，期待1個月後開封享受美味鹹鴨蛋。

活動總召杜佳馨表示，學生會首次舉辦大肚山文化一連串的系列活動，集合各系總共32位學生志工，把課堂所學回饋給社會及不同族群，舉辦活動前先邀請台灣山林復育協會執行長蔡智豪介紹大肚山文化，進行淨山活動，也到信望愛智能發展中心、普濟養護中心服務，最後再邀請國小學童到學校參加兩天的營隊。

杜佳馨指出，大肚山上盛產地瓜，讓學童動手製作，更能了解在地文化，另外在第二天安排紅土鹹鴨蛋製作。學生會志工事先挖取紅土，加入熱水進行消毒，接著依照比例添加鹽巴等前置作業，學童進行最後加工製作，把生鴨蛋裹上一層紅土，放入密封罐內，把自製的鹹鴨蛋帶回家，等1個月後開封煮熟便能享用。

幼保系大四學生張承妍說，為了讓學童知道大肚山紅土生態及特性，因此設計製作紅土鹹鴨蛋課程，更加了解在地文化，事前她還特別跟鄰居的長輩請教製作秘訣及所有流程細節，以便復刻古早味紅土鹹鴨蛋，「這活動很有意思，教導小朋友也讓我自己從中學習，很多同學都是第一次製作紅土鹹鴨蛋，讓大家親手體驗製作大肚山的特產，更能知道傳統文化和特色。」

學童親手除了製作大肚山特產外，還上環保課程，了解海洋生態環境與垃圾分類，從小學習維護生態，更利用大自然的植物拓印畫作，學童撿起校園內的樹葉，拓印在紙張上寫上自己想說的話，也藉機認識植物，小朋友多數第一次製作，覺得非常新奇，兩天活動共吸引83位學童報名參加。

(中時 )