隨著2020年新冠疫情影響全球，大批的台商返台及民眾資金回流，許多熱錢湧向房地產，五大都會區陸續在下半年公開爆量推案，擁有眾多建設利多的桃園青埔再次成為了媒體曝光焦點，逆襲成為北台灣房市新寵兒。

房市與重大建設息息相關，哪裡有建設買氣熱潮就往哪裡席捲，隨著2007年台灣高鐵通車後，原本高鐵旁綠油油一片的田野早已不見，緊接著便是出現一棟棟地高樓大廈，再來雖然青埔在2014年到高點之後房價反跌至1字頭，但2018年桃園航空城計畫拍板後，直接推升了青埔高鐵周遭房價，再加上機場捷運陸續完工，多重誘因加持讓不少企業主紛紛來到青埔周遭獵地買地，加上青埔周遭商圈發展已逐漸成熟，這兩年陸續開幕了IKEA、新光影城、知名Outlet華泰名品城、橫濱八景島水族館Xpark、和逸飯店等觀光購物品牌，在疫情狂燒無法出國的情況下，青埔依舊狂吸全台關注度。

此外桃園青埔特區的優勢不單單只有這些，在未來還有冠德環球購物中心、市立美術館、流行音樂劇場、國泰人壽開發案、國際會議中心與政策加持的矽谷創新研發中心等重大建設將持續進駐，搭配桃園高鐵站與特區內的三站（A17,18,19）機場捷運優勢下，近五年青埔房市從曾經的鬼城已然逆襲成為炙手可熱的房市熱區，房價也隨著建設到位、生活機能改善之後有所提升。根據內政部實價登陸，新屋房價從平均每坪20-25萬左右成長到每坪25-29萬，甚至新成屋有出現每坪開價30-40幾萬的價格，預計再過不久每坪低於25萬元的新成屋可能就要消失了。

21世紀不動產青埔棒球加盟店店長鍾馨儀表示，近期來店客也倍數成長，直接反應在成交熱絡，除了雙北移居人士來到青埔紛喊「以時間換取空間」，表示青埔搭乘高鐵至台北僅需20分鐘車程，卻能獲得相對較大的居住空間，近期更增加了許多其他縣市及桃園市本地居民前來青埔詢問看屋、置產，甚至連租屋市場也大大提升。鍾店長表示，A17站定調為純住宅區為主，因此房價相對較親民，且A17站區域內有雙語高中「桃園市立大園國際高級中學」，為桃園市內唯一全面推展第二外語（日語、法語、德語、西班牙語）為必選課程的學校，對於在意孩子們的學習與發展的父母來說相當有利，此外A17也是三站中距離大竹交流道最快的區域，算是三站之中最高CP值的區域。

21世紀不動產企劃研究室表示，各大建商包含日勝生、國泰建設、冠德建設、潤隆建設、中悅機構、京懋機構等皆在青埔陸續推出建案，民眾選擇多，不論是小資族喜愛的小坪數、套房種類，也有深受換屋族喜愛的2-４房格局，更有中高階人士感興趣的透天別墅，應有盡有的房產種類在這裡都看得到，在重大建設逐漸到位，及生活機能日漸完善之下，相信青埔未來能吸引更多元的購屋人士組成。

(工商 )