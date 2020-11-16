從10月12日宣布可能代理新冠肺炎疫苗，到11月3日宣布破局，究竟是哪些投資人「神準」進出東洋股票、是否有內線交易？櫃買中心董事長陳永誠表示，已初步掌握可能知道消息的東洋人員、合作廠商、參與會議人員名單，且交易資料是既成事實，分析資料就可看出來。

立委曾銘宗16日在財委會質詢時表示，東洋公司董事長林全強調，歡迎來查，且懷疑是有外部知情人士在買賣東洋股票，曾銘宗表示是否是在暗指有參與會議、了解進度的衛福部官員？

衛福部副署長莊人祥表示，衛福部參與此案的官員不出10人，且「我們的同仁都沒有玩那支股票」，強調11月6日檢調來調查相關資料時，都有交出相關人員的名單。

金管會主委黃天牧則表示，證交法157-1條的內線交易，可能是內部人或因職業關係知情的人，這部分交由櫃買中心查核中；陳永誠則表示，東洋在此次疫苗案中歷次開會廠商代表、衛福部人員，櫃買都有初步掌握，且股票交易資料已是既成事實，分析資料就可看得出來。

(工商 )