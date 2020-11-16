高雄一名施姓男子委託會展公司承辦婚宴，他認為婚宴當天出現許多瑕疵，讓他花錢再補請一次，事後向業者提告求償98萬元，但高雄地院不僅判施男敗訴，還要他付給業者婚宴尾款的42萬元。

施男2017年12月間委託一家會展公司承辦他的喜宴，可是當天長輩桌出現許多服務不周情況，包括未派隨桌服務生、沒提供衛生紙、冰桶，而且服務生經驗不足，讓他覺得賓客沒盡興，事後又花了13萬補請婚宴。

據「自由時報」報導，施男認為這場婚宴讓他名譽受損，因而向業者求償85萬元精神撫慰金，加上補請的13萬元，總計98萬元。但會展公司只認「素食無標示」未依循契約，其餘都符合契約，反而要求施男償還尚未給付的42萬餘元。

高雄地院法官審理後認為，當天無冰桶、無衛生紙，業者當場均已補，至於施男列舉的其他瑕疵，有些不在契約中，有些未舉證，故駁回所有請求，判他敗訴。

業者要求施男付清未支付的42萬方面， 法官認為，業者曾提出免費與8萬元和解，但施男要求至少12萬元，拒絕和解，最後判決施男需繳交42萬元給業者。

(中時新聞網)