台灣第一學府台灣大學5天內連續發生3起疑似輕生意外，令人不勝唏噓，有作家在臉書發文表示，我們從小就被教育應該要如何成功、如何避免失敗、避免挫折，卻沒有人教我們失敗了要如何面對失敗，受挫了該如何面對挫折，他不禁慟喊「請不要努力，你已經努力到了無法再努力的地步了吧！不用再努力了。」

台大5天3憾事! 管中閔發公開信.校方加強衛教│中視新聞 20201114

台大日前接連發生學生墜樓及疑似輕生事件，台大校長管中閔發信給全校師生，希望學生「珍愛自己、關愛同學」。臉書粉絲專頁《用鉛筆寫日劇》發文指出，這幾天，接連有幾個台大的孩子，選擇了不同的方式向這個世界告別，我們終究無法了解，生命的最後一刻，他們看到的是怎麼樣的風景，在他們決定跨出那一步的時候，腦袋中想的是什麼樣的事？

《用鉛筆寫日劇》認為，每次談到自殺，我們都會說他是因為Ｚ而自殺，但我們卻都忽略，那前面的Ａ～Ｙ！這是一個生命一連串的挫折，Ｚ不是原因，只是壓垮他的最後一根稻草。對於那些充滿著挫折，想要放棄這個世界的靈魂而言，不是一句不要、別想不開或要勇敢面對就能夠撫平他們心上的傷的，我們根本不懂他們承受了多大的痛苦，憑什麼自以為正義的說些風涼話、憑什麼責備他們？

《用鉛筆寫日劇》指出，我們從小就被教育應該要如何成功、如何避免失敗、避免挫折，卻沒有人教我們失敗了要如何面對失敗，受挫了該如何面對挫折。他直言「請不要努力，你已經努力到了無法再努力的地步了吧！不用再努力了。」他並質疑，在這些生命走到無法再努力的這一步之前，有沒有人告訴他可以不要努力？告訴他可以哭泣示弱？告訴他可以放棄？

《用鉛筆寫日劇》說，他並不知道自殺需要多少勇氣、多大的決心，多麼的絕望，以及怎麼樣的毫無牽掛，但他強調，對於對世界不再眷戀的靈魂，從來沒有也不該責怪，只是他好想知道，「在你們人生的最後這一段路，如果能有個人拍拍你、抱抱你，告訴你其實你已經做得很好，接下來可以不要那麼努力了，那麼，你對這個世界是否就會有多一點的眷戀？」

《用鉛筆寫日劇》的發文引起不少關注及認同，已累積1700多個讚，網友紛紛留言回應「真的，當旁人都說，是你作的不夠好，或太小心眼，也許他們需要別人的諒解」、「把責任推給『只是你不夠努力』，那比髒話聽起來更難聽、更傷人」、「在很痛苦或是覺得怎麼努力都不順利的時候，我也總想起倫太郎的話，沒想到在這裡看到了共鳴…」。

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(中時新聞網)