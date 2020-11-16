近來台大和淡江等校發生多起學生墜樓意外，引發社會震驚。教育部長潘文忠今天表示，今年到現在，各級學校有76位學生輕生致死，比去年59位多，等於今年還沒過完，輕生人數就比去整年高出28.8%，另外還有1000多位學生是意圖輕生。潘文忠要求學校對學生的三級輔導機制，要常態性進行，以隨時關懷學生。

立法院教文會今天審查教育部及國立大學預算，對於近日台大及淡江等校發生的學生輕生事件，潘文忠表示，年輕學生因為各種因素產生意外，他非常擔憂及悲痛。

民眾黨立委高虹安質詢指出，他國中是以第一名畢業，進到北一女時，第一次段考考了第19名，當時心情非常差，覺得自己很努力，為何成績並不好。她問，去年有59個學生輕生，今年有多少人，教育部有何因應策略？

潘文忠表示，今年到目前為止，各級學校共有76位學生輕生致死，還有1000多位學生意圖輕生。年輕生命常在一瞬間就消逝，他要求學校對學生的輔導要常態性來做，若需要資源，教育部將提供協助。

潘文忠表示，過去對於校園學生輔導，教育部依照《學生輔導法》編列專業輔導經費，並請學校透過三級輔導機制，隨時關心學生。

什麼是三級輔導？潘文忠說，一級是由學校全體老師關切需要幫忙的學生；二級是瞭解高關懷學生，這些人是學校諮商重要對象；三級則是學生有進一步需要，則轉介給專業機構進行輔導。

潘文忠表示，近日各大學正進行期中考，學生的心理更需要受到關懷。教育部上周已行文學校關於學生輔導的注意事項及通報提醒，要求與需要關懷的學生緊密連結，並進一步盤點開放性場所，如果需要資源，教育部會給予支持。

台大在5天內有3個學生輕生，引發社會高度關注。台大校長管中閔表示，3位學生中，第1位是高關懷學生，長期接受學校心理輔導；第2位是陸生，曾接受過學校的心理諮商；第三位則是完全沒有用過學校的心理諮商資源。

管中閔表示，學校心輔人力符合規定，但台大學生的需求多一點。學生如果預約心理諮商可能會等久一點，但如果直接到心輔中心去一定會有人跟他們談。台大也將請精神科醫生、心理醫生到校，為學生提供服務。

(中時 )