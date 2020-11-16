行政院發言人丁怡銘因牛肉麵事件，已於昨晚辭職，並由行政院秘書長李孟諺暫代職務，李今日至立院內政委員會備詢前受訪表示，昨日丁與行政院長蘇貞昌到台中、南投跑完行程，下午回行政院開會後，就表達辭意，並另有生涯規劃。

內政委員會今日要求行政院報告「運用國家資源製作文宣攻擊在野黨違反行政中立」，李孟諺回應，政院和立院執政黨為推動政策法案，皆維持溝通，或是行政立法協調機制。

(中時 )