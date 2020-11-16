丁怡銘請辭 行政院秘書長：他辭意甚堅 10:292020/11/16 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院秘書長李孟諺 (政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人丁怡銘因牛肉麵事件，已於昨晚辭職，並由行政院秘書長李孟諺暫代職務，李今日至立院內政委員會備詢前受訪表示，昨日丁與行政院長蘇貞昌到台中、南投跑完行程，下午回行政院開會後，就表達辭意，並另有生涯規劃。 內政委員會今日要求行政院報告「運用國家資源製作文宣攻擊在野黨違反行政中立」，李孟諺回應，政院和立院執政黨為推動政策法案，皆維持溝通，或是行政立法協調機制。 (中時 ) #行政院 #委員會 #內政委員會 #今日 #內政 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳向蘇貞昌請辭 丁怡銘：純屬臆測與事實不符 15:562020/11/15 政治 丁怡銘牛肉麵風波 業者深夜PO文有洋蔥 10:402020/11/15 生活 牛肉麵風暴延燒 丁怡銘向蘇揆請辭獲准 22:322020/11/15 政治 江啟臣轟行政院會 淪為鴻門宴 04:102020/11/15 政治要聞 行政院發言人丁怡銘請辭獲准 羅友志驚回3字 23:282020/11/15 政治 丁怡銘請辭獲准 網：3萬9是不是白花了 08:052020/11/16 政治 指稱冠軍牛肉麵含萊劑惹眾怒 要蘇貞昌道歉 行政院發言人丁怡銘 請辭獲准 04:102020/11/16 政治要聞 丁怡銘為何掰了 粉專揭這篇爆料文是關鍵主因 08:422020/11/16 政治 丁怡銘失言下台 陳其邁噹：別再有下次、有錯就道歉 08:482020/11/16 政治 牛肉麵風暴丁怡銘請辭獲准 網友酸：準備升官囉 23:432020/11/15 政治 政治熱門新聞 丁怡銘為何掰了 粉專揭這篇爆料文是關鍵主因 - 政治 丁怡銘中央廚房曝光！蘇貞昌兩年前文被翻出 網酸：根本是蟑螂窩 - 政治 牛肉麵風暴 黃創夏爆蘇貞昌一件事更令人憤怒擔心 - 政治 關懷不變 韓團隊齊聚高雄 網友感動：愛我們的人攏底家 - 政治 政院牛肉麵案「民調」出爐 網一看數據跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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